El problema del acceso a la vivienda

El acceso a la vivienda es uno de los problemas económicos y sociales de mayor relevancia en España, en particular entre los jovenes que quieren formar una familia o independizarse. Requiere no de recetas ideológicas sino de soluciones técnicas adecuadas a las necesidades de los ciudadanos. Un reciente informe sobre la situación de la vivienda que tiene en cuenta el Banco de España, elaborado por Fotocasa, señala que el incremento en el coste de los alquileres en trece comunidades autónomas en España, junto con la subida de los tipos de interés y el euríbor, está produciendo un efecto demoledor en la posibilidad de acceso a la vivienda. Los expertos alertan de un crecimiento pronunciado de los precios de arrendamiento que no se había producido anteriormente en nuestro país.

La entrada en vigor el pasado 26 de mayo de la Ley de Vivienda del gobierno de Pedro Sánchez con el apoyo de ERC y Bildu no ha producido en el mercado de la oferta los efectos esperados. Todo lo contrario. El tope de los precios de alquiler ha desincentivado a los propietarios que se han vuelto reacios a poner sus pisos al público con lo que se ha reducido la oferta y se han incrementado los precios. Aunque las Comunidades Autónomas de Madrid y del País Vasco han recurrido la ley, los negativos efectos inmediatos ya se perciben en un mercado complejo por los múltiples factores que intervienen. Es necesario que se abran otras vías de solución como la del incremento de la oferta a través de la colaboración público-privada, una mayor seguridad jurídica o incentivos fiscales a los propietarios.