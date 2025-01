La presencia gitana es parte de nuestra historia

La Fundación Secretariado Gitano celebra hoy un primer gran acto en este 2025, declarado Año del Pueblo Gitano. Se conmemoran los 600 años de su llegada en 1425 a la Península Ibérica, marcada por el salvoconducto otorgado por Alfonso V de Aragón a Juan, Conde de Egipto Menor, para peregrinar a la tumba del Apóstol Santiago. Lo gitano resulta desde entonces parte indisociable de la historia y la cultura de España. En estos 600 años no ha habido solo momentos luminosos. El episodio conocido como la Gran Redada, a mediados del siglo XVIII, supuso un intento de acabar con esa presencia, y si fracasó fue por la resistencia popular a la medida. Recordarlo en el Año del Pueblo Gitano resulta pertinente. El hecho de que existan hoy entre la población gitana tasas de pobreza o abandono escolar tan superiores a la media no es producto de la fatalidad, sino de una discriminación que genera marginalidad, y ésta, a su vez, alimenta los prejuicios que perpetúan la exclusión. La sociedad tomó conciencia de este círculo vicioso hace ya décadas, lo que ha dado lugar a grandes avances sociales, como ha subrayado el Papa en su reciente mensaje por la llegada del pueblo gitano a España. Francisco subrayaba también valores gitanos hoy “contraculturales”, como el respeto a los mayores, el sentido de familia, o la capacidad de “hacer fiesta” incluso en los momentos duros de la vida. Son valores reconocidos por el resto del mundo como característicos de toda España, y no es casual, puesto que estos seis siglos de presencia gitana han contribuido también a nuestra identidad.