COPE
Podcasts
Línea editorial
Línea editorial

Pérdida de la relevancia internacional de España

Escucha la línea editorial de este sábado 16 de agosto de 2025

(Foto de ARCHIVO)El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa, tras un despacho con El Rey Felipe VI, en el ?Palacio de Marivent, a 29 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España).Isaac Buj / Europa Press29 JULIO 2025;REY;DESPACHO;PRESIDENTE;GOBIERNO;FELIPE;REY FELIPE;MARIVENT;PALACIO;MALLORCA;COMPARECENCIA;ATENCIÓN A LOS MEDIOS;29/7/2025
00:00
Descargar

Escucha la línea editorial de este sábado 16 de agosto de 2025

Redacción digital

Madrid - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Uno de los síntomas más preocupantes de la situación política española es la pérdida de la relevancia internacional y de influencia en Europa. El hecho de que Pedro Sánchez no haya participado en la Cumbre Europea telemática con Donald Trump y con el presidente ucraniano Zelenski para preparar el encuentro de Trump con Putin es solo un dato más de la debilidad de un gobierno que no ha sabido reivindicar el puesto que le corresponde en el concurso de los países europeos. 

En la Cumbre participaron naciones como Reino Unido, Francia, Italia, Finlandia y Polonia, así como los responsables del Consejo de la Comisión y de la OTAN. Pedro Sánchez se consoló con haber estado posteriormente en una reunión de la llamada Coalición de Voluntarios. No hay que olvidar que Pedro Sánchez fue invitado por Macron en febrero a una reunión similar para fijar la posición común europea sobre Ucrania. Entre la errática gestión diplomática de Pedro Sánchez, el empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos junto con el acercamiento no disimulado con China son dos factores determinantes para que España se convierta en un país no confiable, incluso para sus socios naturales dentro de los equilibrios del poder global. 

A estas causas hay que sumar la negativa al aumento en gasto militar del 5% acordado en la OTAN, al veto al caza norteamericano F-35, las tensiones permanentes con Israel o el empeño en Europa en convertir el catalán en una lengua oficial. Pedro Sánchez está erosionando la imagen exterior de España y su capacidad de tener una voz elocuente tanto en los grandes problemas europeos como tras atlánticos. Recuperar la credibilidad exterior de España se ha convertido en una asignatura pendiente. 

Lo último

Visto en ABC

Programas

Los últimos audios

Último boletín

05:00H | 15 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking