Paz justa y duradera para Ucrania

Es una muy buena noticia que Zelenski y Trump hayan estado reunidos durante algunas horas en Florida para avanzar en las negociaciones de paz para Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha asegurado que un acuerdo de paz está más cerca que nunca, aunque hay problemas territoriales por resolver. Ya sabemos a estas alturas que las declaraciones de Trump no reflejan con precisión la realidad.

En los 20 puntos que Zelenski puso hace unos días sobre la mesa hay una renuncia generosa de Ucrania a territorios del este del país que en este momento ni siquiera están en manos de Rusia. Pero el problema principal no es dónde se fijan las próximas fronteras sino la seguridad de Ucrania como país independiente en el futuro.

Las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania no son concluyentes porque Trump tiene que conseguir después que Putin acepte lo pactado con Zelenski. Y Putin no ha dado muestras de estar dispuesto a llegar a un acuerdo de paz. Trump tiene demasiado prisa en conseguir un titular y tiene un equipo negociador muy inexperto. Putin no tiene ninguna voluntad de moverse de sus posiciones, no tiene ninguna prisa, juega con los tiempos y utiliza una diplomacia muy cualificada. El presidente ruso lleva casi un año jugando con Trump.

Desde hace meses León XIV insiste en señalar que la paz en Ucrania sebe ser justa y duradera. No habrá paz duradera si no hay un fuerte componente disuasorio, si no existe una garantía internacional de que no se permitirán nuevos intentos de invasión por parte de Rusia.