Nuevo varapalo judicial a Begoña Gómez

Desde que Pedro Sánchez puso en marcha el paripé de las cartas a los españoles y los días de reflexión coincidiendo con el comienzo de las investigaciones a su mujer, Begoña Gómez no ha hecho más que recibir reveses judiciales. Hoy se ha producido uno más, al informar la Fiscalía Superior de Madrid que no admite a trámite la querella por prevaricación que la esposa del presidente del Gobierno presentó contra el juez que la investiga.

La Fiscalía señala que Begoña Gómez ha presentado una querella “per saltum” ante el Tribunal Superior de Justicia para apartar a quien le está investigando, cuando no ha agotado las herramientas procesales para manifestar su discrepancia. La querella vendría cargada, además, de meras apreciaciones subjetivas de parte interesada, como son las consideraciones que hacen referencia a la búsqueda de un impacto político y social o un supuesto afán de protagonismo del magistrado.

El camino procesal recorrido ha servido ya para mostrar que Sánchez no ha colaborado con la Justicia, como prometía, y que la investigación a su esposa por corrupción y tráfico de influencias no responde a la inquina particular de ningún juez, ni a la puesta en marcha de ninguna máquina del fango. El hecho político relevante es que un Gobierno que llegó enarbolando la bandera de la regeneración, ahora parece huir hacia adelante, poniendo palos en las ruedas de jueces y periodistas independientes.