La ministra de Igualdad en la Conferencia Episcopal

Dos han sido las cuestiones que han motivado la visita de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la sede de la Conferencia Episcopal, para reunirse con su presidente, monseñor Luis Argüello, en el contexto de varias polémicas de las últimas semanas. La primera, sobre las denominadas “terapias de conversión”, y la segunda, sobre los criterios de acceso a la eucaristía de cualquier fiel cristiano.

Monseñor Argüello ha aclarado que la expresión “terapias de conversión” es imprecisa, excesivamente amplia y no científica, pero en todo caso, la Iglesia católica no apoya ese tipo de acciones que no se encuentran dentro del ámbito de su acción pastoral. El presidente de la Conferencia Episcopal ha manifestado que no se pueden calificar como “terapias de conversión” todas aquellas que no sean “terapias afirmativas”, tal como hace incluso la legislación vigente, y ha pedido que ese criterio se cambie. Como puede comprobarse en el día a día de la acción eclesial, la Iglesia tiene la misión de anunciar el Evangelio y proponer la conversión a Jesucristo, de la que deriva toda una forma de vida.

Respecto a la distribución de la comunión a personas homosexuales, monseñor Argüello ha explicado que en la Iglesia católica no existe discriminación en este sentido, ya que la norma básica para recibir la comunión, que es estar en gracia de Dios, afecta igualmente a todos los católicos, con independencia de cualquier otra condición, incluida la orientación sexual.

La Constitución reconoce el derecho a la libertad religiosa como uno de sus pilares, y eso implica que cualquier gobierno debe evitar injerencias en la organización de la disciplina propia de una comunidad de fe.