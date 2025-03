Manda el realismo, pero no a cualquier precio

La red social X ha sido el espacio usado por Volodomyr Zelenski para anunciar que está listo para firmar un acuerdo con Estados Unidos y a partir de ahí avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia. Hace menos de una semana, en la Casa Blanca, el presidente de Ucrania tuvo que soportar una humillación pública orquestada por el presidente Trump y su vicepresidente Vance. La estrategia de ambos consistió en presionar hasta la extenuación a su invitado para disponerle a regresar a su país y comenzar a preparar su claudicación. Y por si Zelenski se resistía, Trump se encargó antes de congelar toda ayuda militar a Ucrania.

Zelenski se ha visto obligado a agradecer públicamente a Estados Unidos su apoyo militar, algo que ya había hecho en muchas ocasiones, e incluso a mostrar desazón por su gallardía en la Casa Blanca. Trump gana e impone un estilo inmisericorde de política que se basa en el aplastamiento del débil hasta extenuarle. De hecho, con su estilo, pone de manifiesto que quien no tiene nada que ofrecer no tiene derecho a obtener ganancia alguna. Su juego es siempre de suma positiva para él y negativa para su adversario. El presidente ucraniano no podía hacer otra cosa que la que ha hecho. Ahora toca negociar lo que se pueda, con la certeza de que contentar a Rusia ni va a ser fácil ni quizás sea posible. Europa necesita una política clara y decidida para apoyar a Ucrania en este trance, y para consolidarse a sí misma como referente de paz y libertad.