Los retos del PP

Los pésimos resultados obtenidos por el Partido Popular en Cataluña han precipitado una serie de decisiones que deberían orientarse a un proceso de renovación y fortalecimiento. Al efectista abandono de la histórica sede de la calle Génova, cuya reforma está vinculada a un caso de corrupción, le acompaña el anuncio de una convención nacional en clave de refundación.

El PP liderado por Pablo Casado se encuentra en una compleja disyuntiva. Si una prioridad evidente es frenar la sangría de votos ante el crecimiento de VOX, otra no menos urgente es plantear una estrategia para convencer a los votantes de un menguante Ciudadanos. Las credenciales de rigor y experiencia no deben estar reñidas con la capacidad de generar ilusión y confianza en una amplia franja social tejida por los valores de un liberalismo no dogmático, del conservadurismo con conciencia social y del humanismo cristiano.

El PP es un partido con larga trayectoria y amplia implantación, que gobierna en Madrid, Andalucía, Murcia y Galicia. Un partido al que hay que reconocer importantes servicios a la gobernación y a la estabilidad, pero que arrastra vicios que es necesario cauterizar ya. Ahora es urgente que salga del bucle de la actual coyuntura haciendo lo posible para que la regeneración interna se nutra de lo mejor de la sociedad española. Es urgente que el PP inicie un proceso de incorporación de nuevo talento procedente de la empresa, de la universidad y de las organizaciones de la sociedad civil. Solo así podrá volver a entusiasmar a su electorado y convertirse en una alternativa real.