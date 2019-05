Los que viven Venezuela

Tiempo de lectura: 1



La rebelión pacífica contra el régimen de Nicolás Maduro encabezada por el presidente encargado Juan Guaidó, con sus llamamientos a la población civil y a los militares para deponer al dictador, no ha conseguido su objetivo al no obtener la respuesta esperada de parte de la cúpula militar que apoya a Maduro. La inmensa mayoría de los venezolanos clama por la libertad mientras sufre hambre y necesita urgentemente alimentos medicinas. Sólo el sectarismo y la torpeza de un régimen enrocado pueden explicar que un país tan rico en recursos naturales, especialmente petróleo, no haya sido capaz en los últimos años de cubrir las necesidades básicas de su población.

Las principales industrias y grandes superficies comerciales están controlados por los generales de un Ejército que no está dispuesto a renunciar a sus privilegios, además de estar el país prácticamente secuestrado por sus acuerdos con Cuba, Rusia y China Además de ocupar todas las instituciones judiciales y administrativas, Maduro ha armado a grupos para militares, auténticas pandillas de pendencieros que intentan controlar los barrios para el chavismo, aunque su violencia no consigue impedir las protestas. Aunque la “Operación Libertad” no haya conseguido su objetivo, el movimiento popular no ha sido inútil y ha demostrado el aislamiento y la cerrazón de un régimen que ya sólo aspira a resistir frente al sufrimiento y el clamor del pueblo venezolano.