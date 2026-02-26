León XIV pronto en España

La Iglesia en España ha recibido con gran alegría la confirmación de que el Papa León XIV visitará nuestra nación del 6 al 12 de junio próximos. El sucesor de Pedro viene a esta tierra a confirmar la fe de la comunidad eclesial, pero también a confirmar la confianza que la sociedad española ha puesto en la Iglesia, experta en humanidad. Todavía en el primer tramo de su pontificado, León XIV quiere venir a España, una de las más antiguas naciones europeas, con una historia rica de fe, pero también a la espera de un anuncio renovado del Evangelio.

Respondiendo a la invitación del Rey Felipe VI y de los obispos españoles, el Santo Padre visitará Madrid, Barcelona, y el archipiélago de las Canarias en dos etapas, Tenerife y Gran Canaria, cumpliendo así un deseo último que albergaba en el corazón su predecesor, el Papa Francisco. Serán días de intensos encuentros con sectores relevantes no solo de la vida eclesial, también de la civil. León XIV conoce bien la realidad española. Con su estilo firme y tranquilo, caracterizado por la escucha, es un testigo privilegiado del Evangelio que construye la amistad cívica e invita, con su mirada y su palabra siempre precisa, a inaugurar tiempos nuevos.

Con el Papa llegan hasta nosotros las grandes preocupaciones de un mundo en el que se están modificando los equilibrios de poder y en el que emerge la Inteligencia Artificial como nuevo factor configurador de las relaciones sociales. Un mundo sediento de paz, de unidad y de sentido. Para alumbrar este escenario la Iglesia tiene una palabra de verdad y de esperanza que León XIV declinará muy pronto en nuestras calles y plazas.