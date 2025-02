Lo que está en juego en Alemania

Elon Musk ha dicho que “el futuro de la civilización” depende de las próximas elecciones alemanas. No le falta razón, aunque en sentido inverso al que él le daba a la frase, en un contexto de apoyo a la ultraderecha y ataques a la UE. Salvo sorpresa mayúscula, el próximo canciller será el democristiano Friedrich Merz. La pregunta es con qué apoyos gobernará en una legislatura que no podrá permitirse el lujo de ser de transición, sino que deberá resituar a Alemania en el mundo, tarea que desbordó ampliamente las capacidades del gobierno de Olaf Scholz. Con la invasión de Ucrania, Alemania perdió uno de los sostenes de su economía, la energía barata de Rusia. Las tensiones comerciales con China le han propinado un golpe similar. Golpe que podría quedarse en nada comparado con las consecuencias que traerán las guerras comerciales de Trump para la gran potencia exportadora europea. En un contexto de crecimiento plano, Alemania debe a la vez redoblar su esfuerzo en gasto militar, mientras se resiente otro pilar de la República Federal, el anclaje atlántico, por al aislacionismo de Washington. La salida pasa por más Europa, pero ajustar los intereses alemanes a los de franceses, italianos o polacos no es tarea fácil, y menos en tiempos de turbulencias. De ahí el éxito electoral de ultras como AfD. Sería muy peligroso que esos grupos impongan su agenda.

Con todos sus defectos, la UE sigue siendo un genial experimento para superar el nacionalismo y salvaguardar la libertad y la paz.