Inteligencia humana, ¿inteligencia artificial?

Los avances científico-técnicos son siempre ambivalentes. Son el fruto de la capacidad humana de hacerse preguntas y avanzar en el conocimiento. Desde el punto de vista práctico plantean un dilema moral relacionado con sus efectos. La llamada “inteligencia artificial” no es, en este sentido, un desafío menor. La Iglesia católica quiere afrontarlo desde dos aspectos: el antropológico y el ético. El primero, porque afecta a la conciencia de identidad humana; el segundo porque implica cierto grado de autonomía a los “artefactos” creados por la inteligencia artificial que comprometen la noción de responsabilidad ética. Un adecuado discernimiento implica preguntarse por la naturaleza de la inteligencia artificial, el propio uso del término inteligencia y su alcance, su relación con la tradición filosófica y teológica, y, su relación con la identidad humana.

Es evidente que la inteligencia humana y la llamada inteligencia artificial no son lo mismo. La segunda es un instrumento llamado a ponerse al servicio de la dignidad y la libertad humana. Sus efectos sobre las relaciones humanas, el trabajo, la salud, la educación o el cuidado del mundo, dependerán de su diseño y del criterio moral de quienes la usen. Merece la pena, como ya se ha advertido en otros momentos de la historia, prever los efectos remotos de la llamada inteligencia artificial. Eso no es miedo sino responsabilidad con relación al futuro de la humanidad. Esta responsabilidad es la que la Santa Sede ejerce al reflexionar en la Nota Antiqua et Nova acerca de “la inteligencia artificial como fruto de la inteligencia humana”.