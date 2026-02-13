Indignas declaraciones de Óscar López

A las excusas que está utilizando el PSOE para justificar su descalabro en Aragón se ha sumado en las últimas horas una que traspasa los límites de la decencia. El ministro para la Transformación Digital y candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Oscar López, ha atribuido el fracaso del PSOE en Aragón al expresidente fallecido Javier Lambán, por no haber hecho suficiente oposición al PP. El escándalo ha provocado que incluso la candidata socialista en esa comunidad, Pilar Alegría, haya tenido que salir a calificar de “error” lo afirmado por su compañero de partido.

Atribuir la responsabilidad del descalabro a una persona fallecida es un acto indigno desde el punto de vista humano, supone además falta de realismo político y, sobre todo, revela el estilo que ha impuesto el sanchismo en el PSOE. Parece que se ha instaurado una purga de la memoria del partido que afecta a los líderes históricos que son, o han sido, críticos con Pedro Sánchez, como acaba de suceder con Felipe González.

En cuanto a Lambán, fue un político honrado y cabal que ya empezó a sufrir el ostracismo en vida por su libertad de criterio y sui denuncia de las alianzas tejidas por Sánchez con las fuerzas contrarias a la Constitución. El sanchismo no sólo ha roto amarras con las generaciones precedentes, sino que está conduciendo a un deterioro institucional desconocido. Lo sorprendente es que este estado de cosas no genere un proceso de sonora crítica interna en la militancia socialista, ni siquiera a cuenta de los sucesivos batacazos electorales