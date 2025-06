Como si nada hubiera pasado

Más allá de la estrategia de defensa que Cerdán ha utilizado en su declaración, el hecho es que ha comparecido ante el Tribunal Supremo como imputado por ser miembro de una presunta trama de corrupción de obra pública. Y eso nos recuerda la gran dimensión política del caso.

Hasta el pasado 12 de junio Santos Cerdán fue el secretario de organización del PSOE. Y solo el informe de la UCO provocó que abandonará el cargo. Pedro Sánchez primero se presentó como la víctima del que había sido el hombre fuerte del partido, y después quiso presumir de haber dado una respuesta rápida a este presunto caso de corrupción. Llegó incluso a criticar al PP por su pasividad ante casos semejantes.

Sánchez se negó a convocar elecciones y a someterse a una cuestión de confianza. Y, por supuesto, no ha estado dispuesto a dar el revelo a otro socialista para que ocupara su cargo. Han pasado ya más de quince días y no ha sucedido políticamente nada relevante. Las voces críticas del PSOE, escasas y con poca capacidad de decisión, no han cambiado nada. El partido está dispuesto a dar por buena la decisión de Sánchez de normalizar una situación totalmente excepcional. Sus socios tampoco le han retirado su apoyo. Estamos, de momento, ante un nuevo triunfo del manual de resistencia del presidente del Gobierno. Todo parece justificarse con tal de que no gobierne el centro derecha.