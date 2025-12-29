Los Herodes modernos

El mundo, lamentablemente, siempre tiene sus Herodes. Estas palabras del papa León XIV, pronunciadas este domingo tras el habitual rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, no son un diagnóstico angustiado, propio de aquellos que solo ven calamidades en el tiempo que les toca vivir. Antes al contrario, el papa contextualiza algo que es propio de todo momento y lugar como sucede con los mitos de éxito a cualquier precio, de poder sin escrúpulos y de bienestar vacío y superficial. El precio que se paga por entrar en la lógica de los Herodes del mundo es más soledad, más división, más conflicto y más desesperanza. Por eso, en la Jornada de la Sagrada Familia, que este año ha coincidido con el Día de los Santos Inocentes, el papa ha querido poner en el centro a la familia de Nazaret, cuna de salvación. El mundo entero puede beneficiarse de este misterio, tan solo con tener los ojos y el corazón abiertos; un misterio que brilla de manera particular cuando nos asaltan tiempos recios. El valor de la presencia y misión de la Sagrada Familia se revela con gran nitidez en medio del despotismo y las codicias que representan los tiranos de todo tiempo y condición. El mal, sin duda, hace ruido y provoca a menudo mucho sufrimiento, pero la Sagrada Familia de Nazaret nos marca el camino, que no es otro que el de poner nuestra esperanza en Aquel que no defrauda, para que, aun en medio de las dificultades, las familias cristianas seamos las primeras en dar ejemplo y en avivar la llama del amor de Dios para un mundo que, a veces sin saber muy bien cómo ni dónde, sigue buscando fuentes de sentido.