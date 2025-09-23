El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo

La crónica política hace ya tiempo que viene siendo más una crónica de tribunales que otra cosa. Hoy ha sido la Audiencia Provincial de Badajoz la que ha mandado al banquillo de los acusados a David Sánchez, el hermano del Presidente del Gobierno. En principio, se trata de un procesamiento por un presunto delito de malversación, aunque pudiera haber más.

El auto da validez a los informes de la UCO y a la instrucción que en los últimos meses ha llevado a cabo la magistrada Beatriz Biedma, a la que, por cierto, el Gobierno no ha hecho más que poner palos en las ruedas de su trabajo independiente. Al hermano de Pedro Sánchez se le hizo un traje a medida y se le creó una plaza de coordinador cultural pensada y diseñada para él. En el auto se puede leer con estupor que en su entorno daban por hecho el nombramiento 23 días antes de la publicación de las bases. Nos estamos acostumbrando a que los escándalos se acumulen y que, ayudados por las maniobras de distracción en las que el Gobierno se maneja bien, no dé tiempo a digerirlos. Con lo que conocemos ya, respetando la presunción de inocencia, hay material suficiente para exigir responsabilidades políticas. Es un escándalo mayúsculo que los magistrados señalen que hay suficientes indicios de que David Sánchez se benefició de un cargo fantasma, por el que ni siquiera aparecía; un cargo pagado con dinero público, con documentación manipulada y decisiones administrativas arbitrarias, y un cargo al que no habría podido acceder de no ser porque es el hermano del Presidente del Gobierno.