García Montero quiebra su perfil institucional

Hace unos días, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, rompió con la formalidad que se presupone a su cargo y arremetió contra Santiago Muñoz Machado, su homólogo en la Real Academia Española. De manera incomprensiblemente descortés, el poeta cuestionó el estatus intelectual del director de la RAE por el mero hecho de ser catedrático de Derecho Administrativo y no filólogo, una acusación que roza la extravagancia. García Montero se permitió, además, deslizar una sombra de sospecha sobre supuestos negocios que se estarían impulsando desde la dirección de la Docta Casa, a lo que la Academia respondió con un comunicado contundente.

Que la invectiva de García Montero contra Muñoz Machado tuviera lugar en vísperas del Congreso Internacional de la Lengua Española de Arequipa, donde ha retomado el perfil bronco, demuestra lo inoportuno de esta polémica, pues la imagen del Cervantes se ha visto notablemente comprometida por este desafortunado episodio. García Montero no hablaba como catedrático ni como poeta, sino como director del Instituto Cervantes, un cargo de libre designación política que equivale a un secretario de Estado. Es decir, hablaba también en nombre del Gobierno de España, y por ello debería haber sido infinitamente más prudente antes de descalificar sin motivos a alguien tan relevante para nuestra cultura como el director de la RAE. El próximo año habrá elecciones en la Real Academia Española, y sería gravísimo que, en el origen de esta polémica, estuviera el interés del Gobierno por influir en la elección del próximo director de esa institución.