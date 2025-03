Mañana, coincidiendo con la festividad de la Anunciación, la Iglesia celebra la Jornada por la Vida. Este domingo miles de personas han llenado de colorido las calles de Madrid para celebrar la vida en positivo, alejados de la cultura de la muerte y poniendo el acento en la protección especial de la vida de los más débiles. En este sentido, son importantes las palabras del cardenal Cobo en la celebración que tuvo lugar en la Catedral de La Almudena bajo el lema “Abrazando la vida, construimos esperanza”.

El arzobispo madrileño subrayó el compromiso firme de la Iglesia con el cuidado y la protección de la vida, especialmente la de los más vulnerables, y denunció los actos de una cultura que normaliza cualquier acción violenta destinada a impedir el desarrollo de una vida singular, única e irrepetible. En muchas ocasiones nuestra sociedad está anestesiada ante el valor de la vida, pero actos como el aborto, independientemente de las circunstancias en las que se produzca, son, como dijo el cardenal Cobo, “una desgracia”. No puede haber “derecho al aborto porque no existe un derecho a la desgracia”, como tantas veces ha manifestado el Papa Francisco.

No hay futuro sin sociedad, no hay sociedad sin familias y no hay familias sin hijos. Esto supone un "sí" mayúsculo a la vida, una propuesta ilusionante que es también parte esencial de la propuesta cristiana, y que se nos invita a testimoniar con especial esperanza en este año Jubilar.