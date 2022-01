Evitar la guerra, evitar el abuso

Putin busca extender sus fronteras para conseguir un cinturón de seguridad que proteja a Rusia, en realidad, una potencia media en declive por razones económicas y demográficas. Es el país más grande del mundo, pero es un país pobre que pierde población continuamente. Putin sabe que la influencia de Rusia en el mundo se va a ir reduciendo porque estamos en plena transición energética y cada vez vamos a usar menos los combustibles fósiles, el gas y el petróleo, y ha decidido dar un paso adelante porque sabe que la Unión Europea está divida y que Estados Unidos tampoco está en su mejor momento. Biden es un presidente con poca popularidad, al frente de un país muy dividido. Como Trump, está volcado en intentar frenar la expansión de China, y en política exterior se ha olvidado de casi todo.

La OTAN no puede ceder. Salvando todas las distancias, la estrategia de Putin se parece a la de Hitler. Va tomando decisiones para comprobar cuál es la repuesta de los aliados. Hitler invadió Austria y reclamó los Sudetes, y se encontró con una estrategia conciliadora, Putin ha invadido Crimea y reclama ahora que Ucrania no esté bajo la protección de la OTAN. Si la OTAN no respalda a Ucrania, China sabrá que puede hacerse con Taiwán sin apenas respuesta. Hay que evitar la guerra y hay que evitar que Ucrania sea tomada por la fuerza, evitar el abuso. Para eso es necesario que la disuasión sea convincente. No solo por la exhibición de fuerza. También hay otras fórmulas, sobre todo, económicas. Hay tiempo para la diplomacia.