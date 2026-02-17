La eterna promesa incumplida de la vivienda

El Gobierno de Sánchez ha dejado ya demasiadas promesas incumplidas, medias verdades y mentiras en materia de vivienda, uno de los principales problemas sociales de nuestro país en este momento. Pedro Sánchez ha anunciado la construcción de 267.000 viviendas desde 2023. En 2021 Sánchez prometió la construcción de 100.000 viviendas durante su mandato. En plena campaña de las autonómicas en 2023 subió la apuesta hasta 184.000 viviendas públicas y de alquiler asequible. Hace solo un año también prometió 15.000 casas anuales. Ahora, la última promesa, ofrece otras 15.000 viviendas gracias al Fondo España Crece. La web del Ministerio refleja que el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible tiene en la actualidad movilizadas 120.479 viviendas en diferentes fases, pero no detalla plazo de ejecución alguno.

Esta impostura se ha convertido en una bandera para aludir a la vivienda como un pilar del estado del bienestar para el PSOE y sus socios de Sumar, al tiempo que echan balones fuera y arremeten contra el fantasma de los especuladores, incluyendo ahí muchas veces a los sencillos propietarios que tienen una vivienda puesta en alquiler.

Entre los grandilocuentes y frecuentes dichos y los hechos de este Gobierno, hay un enorme trecho. Mientras tanto no se afronta de manera seria y eficaz el problema de la vivienda que, en España, especialmente para muchos jóvenes que intentar empezar una vida independiente, se ha convertido en un auténtico drama.