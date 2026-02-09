El espejo electoral de Aragón

Si como se dice, Aragón es el Ohio español y sus resultados electorales suelen parecerse mucho a lo que sucede en el conjunto de España, las elecciones de este domingo nos estarían anticipando algunas cuestiones clave.

La primera es que la derecha política supera holgadamente a la izquierda. En Aragón ha estado por encima del 50% de los votos y le ha ganado las elecciones a una izquierda, a la que el sanchismo sigue lastrando con pésimos resultados, esta vez en la persona de Pilar Alegría, toda una ministra portavoz del Gobierno a la que Sánchez no ha tenido reparo en sacrificar.

El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero su resultado muy probablemente está lejos del esperado , porque baja en número de escaños y el resultado de VOX, que ha doblado su representación, hace que los imprescindibles pactos de gobierno sean ahora mucho más caros. En el resto cabe destacar los buenos resultados de la Chunta Aragonesista y la desaparición casi absoluta del mapa político aragonés de la izquierda más radical que sostiene a Sánchez en La Moncloa.

Lejos ya de otros tiempos, de posibles mayorías absolutas, la tendencia parece clara. Aragón ha repetido con matices lo sucedido en Extremadura y todo parece indicar que Castilla y León y Andalucía pueden seguir un camino similar. Sánchez sigue hundiendo todo lo que toca y empieza a ser el momento de mirar al futuro con generosidad y amplios horizontes, porque los pactos autonómicos bien pueden ser un ensayo de los que va a tocar entablar a nivel nacional, cuando haya que recoger los cascotes que deje el Gobierno actual y haya poner toda la inteligencia política posible al servicio de la regeneración democrática y de la recuperación de España.