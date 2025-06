Elecciones por el bien de España… y del PSOE

Javier Lambán fue apartado de la secretaría del partido socialista de Aragón. Cometió el error, imperdonable para el secretario general y presidente del gobierno, de pensar por sí mismo y defender un proyecto autónomo y coherente con la tradición socialdemócrata del partido socialista. A diferencia de aquellos que guardan silencio, Lambán habla alto, con claridad, pero siempre con elegancia. Su discurso es claro con relación al pacto de Sánchez con Junts y con Bildu, y no lo es menos con relación al escándalo de corrupción que azota al Gobierno de España.

Lambán pidió públicamente en mayo que el presidente convocara elecciones. Alegaba que el PSOE no podía liderar un proyecto autónomo ni llevar adelante una «agenda ambiciosa» porque cada uno de sus pasos, decisiones y medidas, son fruto de un pacto con partidos que no creen en la España constitucional. Lambán es consciente de que, más allá de Pedro Sánchez, está en juego la pervivencia del partido socialista. Los socios de Sánchez acabarán por clavarle la puntilla al partido y le chantajearán hasta la extenuación. Lambán lo ve claro, como también lo ve Emiliano García Page. No hay otra salida que la de convocar elecciones porque, más allá de Pedro Sánchez, está la pervivencia del partido socialista y su contribución a la España constitucional.