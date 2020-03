El doble reto de Europa ante la presión turca

Mientras sigue el flujo de refugiados sirios desde Turquía hacia la frontera de Grecia, la Unión Europea ha convocado una cumbre extraordinaria en Zagreb. Mucho tendrán que discurrir los jefes de la diplomacia europea para afrontar el doble reto que plantea el presidente turco, Tayip Erdogán, al abrir su frontera para dejar paso hacia Europa a los refugiados sirios. Se trata de no irritar a Turquía, un país supuestamente aliado y miembro de la OTAN, y al mismo tiempo respaldar a Grecia en su firme decisión de no permitir el paso de los refugiados que se acumulan en la frontera turca.

Desde que Turquía decidió respaldar a las fuerzas rebeldes que luchan contra el régimen sirio de Bachar al Asad, Erdogán ha intentado atraerse el apoyo de la Unión Europea, sobre todo en su objetivo de establecer una zona de seguridad en su frontera con Siria, para impedir que se consolide allí la presencia de las milicias kurda. Al no conseguirlo, utilizó a los refugiados sirios que envió en oleadas hasta conseguir un acuerdo económico con Bruselas hace cuatro años, que hoy se ha convertido en papel mojado. Ahora Erdogán no quiere tanto el dinero como implicar a los europeos en su propia guerra en Siria. Para ello juega con la baza de los casi cuatro millones de refugiados sirios y de otras nacionalidades que malviven en su país, utilizados como moneda de cambio. Europa no quiere una nueva crisis de refugiados, pero no debería olvidar que defender la justicia, el derecho y la dignidad de toda persona, es la razón de su propia aventura histórica.