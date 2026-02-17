El dilema de la IA

India acoge un encuentro sobre IA que reúne a unos 20 de jefes de Estado y de Gobierno, entre otros los presidentes de España, Francia y Brasil, junto a los máximos responsables de muchas de las más punteras tecnológicas del planeta.

El propósito es lograr una "hoja de ruta compartida para la gobernanza y la colaboración globales en IA", aunque no se esperan compromisos vinculantes. Especialmente con el precedente de la cumbre del pasado año en París, en la que el vicepresidente norteamericano, JD Vance, se negó a firmar la declaración final con un alegato contra la ‘regulación excesiva’.

A Washington, al menos, no se le puede acusar de hipocresía. Muchos participantes en Nueva Delhi hablan por el contrario de armonizar innovación y regulación, cuando su preocupación real es no quedarse atrás en la carrera por el control de la IA.

La historia se repite, si recordamos la petición de una moratoria en 2023 para evitar el descontrol de esta tecnología. Entre los firmantes estaban Elon Musk, el cofundador de Apple, Steve Wozniak, y representantes de Google.

Uno de los mayores peligros es el impacto en el mercado laboral. En el último Foro de Davos se presentaron pronósticos sobre un tsunami que va a arrasar con un alto porcentaje de empleos cualificados, no en un futuro lejano, sino de aquí a cinco años. Es el dilema actual de la IA: nadie puede permitirse quedar descolgado, pero tampoco nadie tiene claro cómo abordar los cambios sociales que se avecinan. Eso incluye a la UE, con la mejor y más coherente regulación a nivel mundial, pero con poca o nula capacidad real de dar forma a esta industria