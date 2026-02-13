El dilema de la autonomía defensiva de Europa

Arranca la Conferencia de Seguridad de Múnich, con el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en el foco de las miradas. Hace un año, en este mismo foro, el vicepresidente Vance lanzó una feroz crítica contra los socios europeos. Y los hechos han corroborado que, para EE. UU., Europa ha pasado de aliado a adversario.

El informe de expertos de Múnich, publicado en vísperas de esta edición, acusa a Trump de “demoler” el orden internacional y de dejar “un mundo en ruinas”. En lo que respecta al futuro de la OTAN, las recientes amenazas a Groenlandia cuestionan a EE. UU. como aliado fiable. Cierto que en Washington coexisten distintas sensibilidades.

En concreto, Marco Rubio es claramente más atlantista que Vance o el propio Trump, pero no por ello hay que esperar de él un mensaje de fondo distinto. Las líneas de su Administración son claras: Europa debe aumentar su gasto en defensa y asumir responsabilidades hasta ahora en manos norteamericanas.

La pregunta es cómo. Ante el escepticismo estadounidense, los europeos hablan de avanzar hacia una autonomía estratégica por la vía de una mayor integración. Las palabras son claras y rotundas. Los hechos, no tanto.

En los últimos días, por ejemplo, llegan señales de que agoniza el gran proyecto franco-alemán de defensa aérea, al que posteriormente se sumó España.

Las desavenencias y luchas por el control han llevado a un callejón sin salida, con el incómodo pero certero mensaje de que no existe una alternativa europea al F35 norteamericano. Ni en general, manera de escapar hoy a la dependencia con respecto a EE. UU.