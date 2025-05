La Rusia de Putin no quiere una tregua ni parece que en sus planes esté el fin de la guerra. En las últimas horas Rusia recrudecido los ataques contra Kiev y el noroeste de Ucrania con el consabido resultado de muerte y destrucción. El dictador siempre encuentra razones para aumentar su presión militar. Los misiles Patriot que podrían llegar a Ucrania antes de la cumbre de la OTAN en el mes de junio animan el belicismo de Putin. Y, por supuesto, también está de fondo su determinación para que en el día de la Victoria quede claro que la gran Rusia que venció al nacismo es la misma que lucha por imponerse en Ucrania.

En el bando ruso no hay fisuras porque nadie se opone públicamente al tirano. La Unión Europea y el resto de los países europeos no siempre caminan con paso firme y coordinado. El cambio de estrategia de Estados Unidos dificulta el papel de Europa, al tiempo que el apaciguamiento por el que Trump ha optado no garantiza el reconocimiento de los legítimos derechos de los ucranianos. Negociar la explotación de recursos minerales en Ucrania o la paz a cambio de territorios no parece estar dando buenos resultados. Y si los diera a corto plazo, ¿significa esto que Putin dejaría de luchar por una Ucrania rusa? Con Trump o sin Trump no parece que haya más alternativa que la de frenar los delirios expansionistas de Putin. Esto exige fortaleza moral, algo de lo que Europa no anda sobrada, mantener la tensión diplomática y una buena defensa militar. Europa tiene el legítimo derecho a defenderse, aunque ya sabemos que no a cualquier precio.