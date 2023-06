Cuando se explota el miedo

Cuando se celebraron elecciones en Finlandia, el Partido de los Verdaderos Finlandeses , un partido de derecha radical, recibió un considerable apoyo. Ahora ha entrado en el Gobierno. La formación explota el miedo a los migrantes, aunque Finlandia tiene una cuota de inmigración baja y necesita trabajadores extranjeros para mantener su sistema productivo y su sistema de bienestar. Partidos como este, que apelan al miedo, han proliferado en Europa. La instrumentalización de los sentimientos genera en muchos la sensación de ser víctimas no atendidas, no protegidas. Y eso no responde a la realidad: si todos somos víctimas, no hay víctimas reales. Es el mismo mecanismo que utiliza también la izquierda identitaria.