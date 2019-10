Crisis en el oasis chileno

Chile vive desde hace días un estallido de protestas violentas y de desórdenes públicos que no se conocían desde la época de la dictadura. Hay al menos ocho muertos por los disturbios provocados por la subida del precio del billete de metro, un pretexto que esconde un amplio malestar social.

El país había sido hasta hace muy poco un auténtico oasis. La economía de Chile es una de las que más crecen en América Latina, tiene instituciones sólidas, un banco central realmente autónomo, políticas públicas solventes e inflación baja. Toda una serie de logros en su contexto regional. La clase media ha mejorado objetivamente su calidad de vida. Pero no se advierten grandes mejoras en empleo y salarios. Piñera llegó al poder prometiendo un alto crecimiento que dejara atrás la desaceleración de Bachelet. Eso no ha sido posible, entre otros motivos, por la caída del precio del cobre, principal producto de exportación.

A la crisis de expectativas se ha sumado una crisis política. Piñera no tiene mayoría en el Parlamento y no ha tenido destreza para sumar. La polarización es muy alta y crece la desafección a los partidos más tradicionales. Tras el final de la dictadura de Pinochet, Chile ha vivido un gran período de estabilidad, primero con los Gobiernos de la concertación y luego con la alternancia entre Bachelet y Piñera. Pero en democracia lo conquistado en 30 años puede perderse en poco tiempo si no se cultivan sus fundamentos.