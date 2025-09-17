Conversación sobre el bien común

La Fundación Pablo VI ha albergado esta mañana el diálogo entre el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa. En un momento complejo, de profundos cambios que afectan a la sociedad, que un arzobispo y un responsable político se sienten a conversar sobre el bien común es un buen antídoto contra las estrategias de polarización focalizadas en obtener resultados electorales. La pedagogía del diálogo obliga a nombrar los aspectos en los que se está de acuerdo y los que conforman los desacuerdos, para buscar juntos el bien de las personas en una sociedad interpelada por múltiples desafíos.

A lo largo de un diálogo en el que se han abordado cuestiones como la necesidad de superar las actitudes de bloqueo, la regeneración de las instituciones, las migraciones y la solidaridad entre las regiones de España, subyacía la percepción común de que la fe cristiana contribuye decisivamente a la conformación de una ciudadanía virtuosa. En ese sentido, Salvador Illa dejó claro que él no estaba de acuerdo con quienes consideran que la fe se debe limitar a la vida privada. Reconoció que la fe tiene una dimensión pública de la que se beneficia toda la sociedad. Monseñor Argüello insistió en la necesidad de repensar el Estado democrático, y recordó las insistencias del primer discurso del Papa Francisco al presidente Sánchez: la responsabilidad de un gobernante es gestionar el país, edificar la nación, y reconocer la patria como la gran tradición que está vinculada a la autoridad y ejemplaridad que da sentido a la política.