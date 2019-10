Estamos a menos de dos semanas de las elecciones y las encuestas publicadas en las últimas horas ahondan algunas de las tendencias de intención de voto. No parece que el traslado de los restos de Franco haya servido para corregir la tendencia a la baja del PSOE que, de acertar los sondeos, obtendría menos apoyo que en abril: puede quedarse por debajo de los 120 diputados. El PP se encontraría cerca de los 100 diputados, pero su ascenso se detiene por la escalada de VOX, que podría superar los 40 escaños. Sin duda la cuestión de Franco y la crisis de Cataluña favorecen al partido de Santiago Abascal. Ciudadanos sufriría un serio varapalo.

Si estas estimaciones coincidieran con los resultados del 10 de noviembre, habría un empate técnico entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda, con ventaja para la derecha. No obstante, ninguno de los dos bloques obtendría una mayoría suficiente para gobernar sin que se produjeran significativas abstenciones. En este caso, a diferencia de lo que sucedió en abril, Ciudadanos no sumaría con el PSOE. El gran cambio sería una recuperación del PP, un importante avance de Vox y un importante retroceso del partido de Rivera. Estaríamos ante un Congreso más fragmentado y esa situación requerirá un cambio de actitud de los partidos. Quien más votos obtenga no puede limitarse a esperar abstenciones técnicas, porque además de la investidura necesitará acuerdos para gobernar. El resto de formaciones, después de la repetición de los comicios, no pueden bloquear. El escenario de unas terceras elecciones tendría que descartase.