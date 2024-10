Confusiones intencionadas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la querella que desde la Abogacía del Estado se interpuso contra el juez Peinado. Pedro Sánchez consideró que el juez que investiga la causa por tráfico de influencias contra Begoña Gómez había prevaricado. La razón era la citación para declarar de manera presencial y no por escrito.

Pedro Sánchez fue citado en calidad de esposo y no de presidente del Gobierno. Y así deberían ser las cosas para que la institución de la presidencia del Gobierno no se viera implicada. De hecho, si Pedro Sánchez no quisiera ampararse en su función presidencial hubiera actuado como un ciudadano, acogiéndose a las garantías de todo proceso judicial.

Sin embargo, como señala el Auto del Tribunal, los movimientos procesales de Sánchez apuntan a la intención de tergiversar las actuaciones del juez Peinado y alterar el normal funcionamiento de la separación de poderes. Sánchez usa la abogacía del estado amparado en su función presidencial al tiempo que busca escabullirse de las tramas que en el entorno del Ejecutivo le señalan. Nada nuevo desde que el caso comenzó a conocerse. La Justicia tiene sus tiempos y actúa sin favoritismos. Y aunque Sánchez maniobre para desprestigiarla, se impondrá la Ley. Nada debe temer el inocente.