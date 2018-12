El asesinato de Laura Luelmo

Tiempo de lectura: 1



El trágico asesinato de la joven profesora Laura Luelmo ha conmocionado a la sociedad española. La confesión de culpabilidad de su asesino nos coloca frente a un depredador sexual sin referentes morales básicos, que además acababa de cumplir una pena de diecisiete años por el asesinato de una anciana. Un preso reincidente, por tanto, que no dejó de ser un peligro público. La sociedad española se siente perpleja y vulnerable ante esta violencia que se repite. La lucha para que las mujeres dejen de ser víctimas de la violencia machista y puedan vivir sin miedo debe ser una prioridad política y cultural, que comienza por la educación de las nuevas generaciones.

Pero este caso ha traído, una vez más, el debate sobre la conveniencia o no de derogar la prisión permanente revisable ante delitos de esta naturaleza. También son objeto de debate otras medidas como la vigilancia de los expresos más peligrosos. La polémica sobre la privision permanente revisable no se circunscribe a cuestiones jurídicas; debe tener en cuenta aspectos antropológicos y de carácter moral. Como ha señalado hace unos días el Papa Francico, la Iglesia considera que las penas perpetuas que “quitan la posibilidad de una redención moral y existencial del condenado, son una forma de pena de muerte encubierta”. La aplicación de la ley debe tener siempre la puerta abierta a la posibilidad de una redención moral y existencial. Esto no significa que no haya que aplicar la ley en su integridad a quienes no manifiestan el más mínimo arrepentimiento con expresiones probadas de un cambio de conducta.