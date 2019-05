Tiempo de lectura: 1



La presión independentista se vuelve asfixiante en algunos municipios de Cataluña. En gran parte de la provincia de Girona será imposible votar a partidos constitucionalistas en las próximas elecciones municipales, ya que la presión del independentismo hace muchas veces imposible, en la práctica, que se presenten esas listas. En tan solo cuatro años, las listas de los partidos fieles a la Constitución se han reducido en esa provincia de 192 a 174. Por ejemplo el Partido Popular se presenta en esta ocasión en tan solo 30 municipios del total de 271, cuando hace cuatro años pudo presentarse en 70 localidades.



La situación no es nueva, pero es una realidad que se ha agravado considerablemente en los últimos años. El próximo día 26, en 78 de los 221 municipios de Girona no habrá presencia de listas constitucionalistas porque, como reconoce el secretario del Partido Popular catalán, Dani Serrano, hay gente que tiene temor y no todo el mundo se atreve a formar parte de una lista, porque eso le supondría ser amenazado y poner en jaque a su empleo y a su familia. Uno de los casos más significativos se dará en Vilamalla, un pequeño pueblo de poco más de mil habitantes, donde el partido más votado en las generales fue Ciudadanos. En esta ocasión sus vecinos solo podrán escoger la papeleta de Junts, que quedó cuarta el pasado 28 de abril. Este escenario es una auténtica anormalidad democrática frente a la que es imprescindible levantara la voz.