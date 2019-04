Así han trabajado los bomberos de París contra el fuego

Tiempo de lectura: 1



El fuego que ha devastado desde el lunes por la tarde la catedral de Notre Dame de París se ha apagado en su totalidad, aunque pueden quedar focos residuales que hay que vigilar, explicó este martes el portavoz de los bomberos, Gabriel Plus. "El fuego se ha extinguido en su totalidad", afirmó Plus en declaraciones a la prensa, antes de puntualizar que "pueden quedar focos residuales" y que un centenar de bomberos van a seguir trabajando todo el día. Su misión será también extraer, con ayuda de expertos, algunas obras de arte que no pudieron sacarse, añadió.

Los servicios de extinción de incendios calculan que el fuego se propagó por unos mil metros cuadrados de la cubierta, aunque el objetivo que se marcaron, que era preservar las torres Norte y Sur, se alcanzó.