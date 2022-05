Zapatero defiende que Sánchez no consultara sobre Sáhara y recuerda Perejil

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no consultara al resto de grupos políticos en el Parlamento sobre el giro sobre el Sáhara y ha recordado que a él tampoco le consultó José María Aznar sobre el incidente en la isla de Perejil.

Yo, cuando me enteré de lo que pasó en Perejil y me llamó el Gobierno, ya se había producido y yo di apoyo al Gobierno porque era un tema de Estado, ha rememorado Zapatero para precisar que entonces él era el líder de la oposición, aunque ha dicho no querer acordarse de aquel suceso.

¿Vale ese ejemplo? Vale mucho, ¿verdad? Porque suena mucho más grave, obviamente, lo que sucedió, ha recalcado Zapatero para ensalzar su papel en aquel momento, apoyando al Gobierno sin más, porque eso es una política de Estado en la oposición y ser leal con tu país.

El expresidente del Gobierno ha agregado que no se trata de pedir reciprocidad, se trata de saber que, en una negociación bilateral importante que tiende a resolver una crisis grave, la discreción cuenta.

De hecho, ha asegurado que la mayoría de los acuerdos importantes en temas difíciles se tienen que hacer en un ambiente de discreción, por lo que ha calificado como responsabilidad el hecho de que Sánchez no consultara al resto de partidos, algo que no es por capricho del Gobierno, habida cuenta que casi siempre las filtraciones estropean los acuerdos.

Por lo tanto, considera que, en este asunto, y teniendo en cuenta antecedentes como el PSOE cuando ha hecho oposición, al PP se le puede pedir que sea serio, que piense por una vez en el interés general y en el partido, al igual que se le debe de pedir que se alegre de que ya hay resultados del acuerdo entre España y Marruecos con aperturas de las fronteras esta madrugada.

Respecto al tema de fondo del Sáhara, Zapatero ha manifestado que sigue siendo un conflicto que está ahí y ha dejado claro que la posición de Sánchez fue la misma que él expresó de considerar la propuesta de autonomía para el Sáhara hecha por Marruecos como una propuesta válida, viable y, seguramente, la más seria, por lo que ha confiado en que este asunto se sustancie en un acuerdo.