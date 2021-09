Vox pide al Gobierno acoger a un centenar de cristianos de Afganistán

Vox ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que otorgue permiso para aterrizar en España y solicitar asilo como minoría religiosa perseguida a un grupo de un centenar de cristianos en Afganistán que ya están localizados y con un avión preparado para viajar.

La formación de Abascal ha asegurado en un comunicado que envió ayer jueves a Exteriores una serie de documentos con información sobre la localización de estas personas - 51 cristianos de la minoría hazara, cinco familias cristianas y dos misioneros cristianos en tránsito a Filipinas - y una petición de aterrizaje en España del avión que se encargaría de evacuarlos de Afganistán.

Desde el partido político denuncian que su requerimiento no ha tenido ninguna respuesta por parte del ministerio que encabeza José Manuel Albares ni de ningún otro órgano del Gobierno.

El partido asegura que están en conversaciones permanentes con entidades como la U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) y organizaciones como In Defense Of Christians y el Religious Freedom Institute, que son las que les han permitido dar con el grupo de cristianos en territorio afgano.

Además de enviar la solicitud al Ejecutivo, también han remitido cartas a la presidenta de la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa, Nadine Maenza, y a los presidentes de la asociación internacional En defensa de los cristianos y del Instituto para la libertad religiosa, Toufic Baaklini y Jeremy P. Barker.

Vox mantiene que los refugiados procedentes de Afganistán deberían solicitar asilo en países musulmanes más próximos, pero reclaman a Europa y a los "países con raíces cristianas" que sean los que acojan a este centenar de cristianos porque "sus vidas corren un grave riesgo". EFE

nbh/adr/fg