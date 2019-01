Vladimir Putin ¿agente de la Stasi?

El diario alemán 'Bild' ha publicado la fotografía del carné que acreditó hasta 1990 al actual presidente ruso, Vladímir Putin, como agente de los servicios secretos de la extinta Alemania del Este, conocidos como la Stasi por sus siglas en alemán.

El carné, firmado por Putin, fue expedido el 31 de diciembre de 1985 y fue renovado regularmente hasta finales de 1989. En esos años Putin se encontraba en Dresde (este de Alemania) como oficial de los servicios secretos soviéticos, el célebre KGB, pero hasta ahora se desconocía que hubiese tenido también un carné de la Stasi.

Es en dicho lugar, en el departamento de cuadros y formación de la oficina de la Strasi en Dresde, donde supuestamente ha sido descubierto el documento, señalan fuentes de 'Bild'.

Según el director del Archivo de la Stasi, Konrad Felber, el carné le permitía a Putin entrar sin problemas a las dependencias de los servicios secretos de la extinta República Democrática Alemana y reclutar informantes sin identificarse como agente del Comité de Seguridad del Estado soviético (KGB).

La existencia de una tarjeta de identificación de la Stasi no significa que Putin realmente trabajara para la Stasi, según la BStU.

Al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no le sorprende el descubrimiento de la tarjeta de identificación y por eso no descarta que sea un documento auténtico: “Como es bien sabido en el momento en que existía la Unión Soviética, la KGB y la Stasi eran agencias de inteligencia asociadas, por lo que probablemente no pueda descartar un intercambio de tales tarjetas de identidad”.

Tras acabar la carrera de Derecho en la Universidad Estatal de Leningrado (hoy San Petersburgo), Putin vivió en Dresde desde agosto de 1985 como oficial de inteligencia. Su segunda hija, Katerina, nació en la ciudad alemana en 1986.

El actual presidente ruso siempre se ha referido con cariño a los años que pasó en Alemania y en ocasiones se ha comunicado en alemán tanto con la actual canciller, Angela Merkel, -que habla ruso- como con su antecesor, Gerhard Schröder.

