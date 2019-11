Venecia en estado de emergencia

A las 10.30 de la mañana del martes volvían a sonar las sirenas de alarma que advertían a la población de la llegada de una nueva marea de agua alta que ha alcanzado los 150 metros.

En estos momentos el conocido fenómeno del agua alta, la subida de las mareas en Venecia mantiene casi el 50 % de la ciudad inundada y se espera que continúe hasta el próximo sábado. El Ayuntamiento ha decretado estado de emergencia.

El problema es que podría repetirse el fenómeno si continua la borrasca que afecta a Italia.

La città alle prese con l'acqua alta molto elevata stamattina

Los expertos están especialmente preocupados por los efectos de esta nueva inundación en la Basílica de San Marcos. El nivel del agua llegó a los 110 centímetros durante la noche y la cripta donde se conservan las reliquias del santo está completamente inundada.

Precisamente los mosaicos del suelo, de valor incalculable, acababan de ser restaurados tras la última agua alta que sufrió en octubre de 2018. El mar había llegado tan sólo en 5 ocasiones previas hasta la basílica, dos en los últimos 20 años.

Muchos turistas han quedado atrapados en los hoteles del casco histórico de la ciudad, los más cercanos a San Marcos, puesto que la recepción y la primera planta permanece inundada. Aunque la ciudad tiene previstas pasarelas para que los turistas puedan ponerse a salvo, en muchas calles también han quedado cubiertas por el agua.

3 inter le 6 plus grave inundationes del Basilica de San Marco in le ultime 1200 annos, han evenite in le ultime 30 annos.



3 inter le 6 plus grave inundationes del Basilica de San Marco in le ultime 1200 annos, han evenite in le ultime 30 annos.

Iste nocte le aqua era solo a pauc centimetros del linea del historic #AquaGranda, continuante a montar omne anno de plus.