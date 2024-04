La Unión Europea pide actuar "con la máxima moderación" tanto a Irán como a Israel y estudia sanciones a Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este domingo que la Unión Europea (UE) estudiará nuevas sanciones contra Irán para contener sus programas de drones y misiles, tras haber empleado este tipo de armas en el ataque lanzado anoche por Teherán contra Israel.

"De cara al futuro, reflexionaremos sobre sanciones adicionales contra Irán en estrecha cooperación con nuestros socios, dirigidas en concreto sobre sus programas de drones y misiles", manifestó Von der Leyen en un vídeo difundido a través de su cuenta de X tras participar en la reunión telemática con los líderes del G7.

Today, we, the G7 Leaders, condemned Iran's unprecedented attack against Israel in the strongest terms. We express our solidarity and support to the people of Israel. And reaffirm our commitment towards its security. We'll continue to work to stabilize the situation. pic.twitter.com/yCD1PHH2JN

La presidenta de la Comisión Europea aseguró que el ataque de anoche de Irán "corre el riesgo de provocar una escalada regional incontrolable que debe evitarse" y pidió actuar con la "máxima moderación" tanto a Teherán como a Israel.

"Hacemos un llamamiento a Irán y a sus aliados para que cesen completamente los ataques", aseveró Von der Leyen. La presidenta de la Comisión Europea trasladó su "solidaridad y apoyo al pueblo israelí" y reafirmó el "compromiso inquebrantable" con la seguridad de Israel por parte del G7 (el grupo formado por las principales democracias del mundo), a la vez que prometió "trabajar para estabilizar la situación" en Oriente Medio.

Además, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordó que la ley internacional prohíbe "las acciones de represalia que incluyen el uso de fuerza", según dijo este domingo ante el Consejo de Seguridad en la sesión de emergencia convocada.

El llamamiento de Guterres parece dirigido tanto a Irán -que justificó el ataque del sábado como un acto de represalia por el bombardeo de su consulado en Damasco- como a Israel, que hoy dijo que se reserva el derecho de respuesta ante los ataques de Irán.

The Middle East is on the brink.



The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict.



Now is the time to defuse and de-escalate.



Now is the time for maximum restraint.



Now is the time to step back from the brink.