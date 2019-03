Una venganza de época: cuelga una foto gigante con nueva esposa frente al apartamento de su ex

Desde este pasado jueves, el multimillonario y magnate del sector de la construcción en Nueva York, Harry Macklowe, ha contraído matrimonio con su segunda mujer. No sería una noticia más excepcional que otras de las miles que copan la prensa rosa neoyorkina, si no fuera por la manera tan curiosa que ha tenido de celebrarlo: con una foto gigante de 13x8 metros que cuelga del número 432 de Park Avenue de Nueva York. En palabras de Macklowe, de 81 años y dueño del edificio en el que está plasmada la gigantesca instantánea, el motivo es que es “una proclamación de amor”. Sin embargo, hay un dato que no se le ha escapado a la prensa estadounidense, que su ex mujer vive en el hotel Plaza, situado justo enfrente de Park Avenue.

Con su mujer ha estado casado durante 50 años y el divorcio, culminado recientemente, ha tenido una duración total de 14 semanas. Por ello, la prensa especializada asegura que se trata de un acto de “venganza” por parte del magnate del ladrillo. Preguntado por qué había elegido están manera tan peculiar de mostrar su amor por su nueva esposa, Macklowe reconoce que tenía un plan inicial: casarse durante el verano pasado y alquilar una avioneta que sobrevolara el cielo con la gigantesca instantánea. Un detalle que no pudo llegar a buen puerto porque los litigios de su divorcio retrasaron la fecha del casamiento. Una foto que la propia pareja encargó en París y que les ha costado la friolera de 2.000 dólares.

La nueva mujer de Macklowe se llama Patricia Landeau, originaria de Francia, y presidenta de la asociación Amigos Franceses del Museo de Israel. En palabras del magnate: “Me di cuenta de que tenía en propiedad un edificio, así que, ¿por qué no colgar la foto desde mi propio edificio?”