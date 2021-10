Una profesora afgana, a COPE: “Los talibanes usan la educación de las chicas como baza de negociación”

Ha pasado más de un mes desde que los niños afganos mayores de 12 años volvieran al colegio, y las chicas siguen teniendo prohibido ir a clase, por decisión de los talibanes, que tomaron el poder en Afganistán a mediados de agosto. “Las escuelas de chicas están cerradas, las niñas están desatendidas, no van al colegio; a partir de los 13 años no tienen futuro, se quedan en casa”, cuenta a COPE Pashtana Durrani, una profesora afgana que continúa en su país. “Me gustaría pensar que van a cambiar las cosas, pero cada vez se está politizando más. La educación de las chicas cada vez está más politizada porque se utiliza como baza de negociación a cambio de más ayuda, de ser reconocido como un gobierno legítimo”, dice Pashtana, que -además- es director ejecutiva de LEARN Afghanistan, una ONG creada en 2018 para dar apoyo a las niñas en su educación. Opina que los talibanes “a cambio de ganancias políticas podrían decidir abrir las escuelas para chicas, o quizá yo sea muy ingenua al creer que lo van a hacer”. Explica que “no hay unidad política en los talibanes. El lado militar no está de acuerdo con que las chicas vayan a clase, temen que sus esposas se conviertan en infieles si van a estudiar al colegio. Sin embargo, la rama más política de los talibanes quiere que su gobierno sea reconocido internacionalmente, y quiere que abran las escuelas para chicas”.

Dice Pashtana Durrani que en LEARN Afghanistan ayudan a las niñas “en su educación; por ejemplo, si una chica está apuntada en una escuela y no tiene acceso a un profesor de Matemáticas o necesita ayuda, la ayudamos con esa asignatura. O si la escuela no les suministra profesores, intentamos ofrecerles soluciones digitales, como tabletas, cargadas con todas las asignaturas, y pueden escucharlas en su lengua nativa”.

Esta profesora afgana pide a la comunidad internacional que dé “un paso adelante” y ayude al pueblo afgano. “No tenemos escuelas adecuadas. La comunidad internacional ha bloqueado todos los bienes de Afganistán, causando una crisis humanitaria. La comunidad internacional puede ayudar mucho”, señala.

Pashtana Durrani está escondida en Afganistán, no puede revelar donde se encuentra “por razones de seguridad”. Se ha cambiado de casa siete veces desde que los talibanes se hicieran con el control del país. “Estoy trabajando de manera remota, trabajando desde casa, pero no puedo realizar mi labor sobre el terreno, como solía hacer de vez en cuando. No obstante, he estado trabajando a pleno rendimiento en las últimas semanas”, afirma esta profesora afgana.