Una niña de 11 años es arrollada por un coche al cruzar la calle sin mirar

Una pequeña de 11 años ha salido literalmente volando al ser arrollada por un coche. Cruzaba la carretera sin mirar. Por suerte, la menor solo ha sufrido heridas leves. La Policía de Devon y Cronwall (Reino Unido), que es donde han sucedido los hechos, ha querido concienciar a los padres sobre lo relevante que es enseñarle a sus pequeños seguridad vial.

❗ Warning ❗ We're releasing this shocking footage of a recent RTC involving a child to remind you why road safety education is vital.



Each year around 120 child pedestrians are involved in collisions on our roads.



Please always remember to stop, look and listen. pic.twitter.com/JG6EhE6o5l