Una mujer mata a una jirafa porque así "ayuda a proteger a las especies en peligro"

El día de San Valentín una pareja sudafricana decidió hacerse un regalo "especial". El marido pagó 2.100 dólares para que su mujer pudiera hacer lo que más le gusta, cazar (ilegalmente) animales. Y ella no solo lo hizo sino que posó con su trofeo y lo colgó en su cuenta de Facebook.

En las fotografías, Merelize Van Der Merwe aparecía junto a una jirafa tirada en el suelo y a la que había sacado el corazón. "¿Alguna vez se han preguntado cómo de grande es el corazón de una jirafa?" escribía junto a las imágenes.

Su publicación se ha llenado de críticas, e incluso algunos usuarios han llegado a pedir que se elimine su cuenta. La sudafricana es una gran aficionada a la caza y a sus 32 años ha matado a alrededor de 500 animales, entre los que incluye leones, leopardos o elefantes. En la publicación acompañaba a las imágenes con un pequeño texto en el que explica que publicaba la foto del corazón del animal para burlarse de la "mafia" de los defensores por los derechos de los animales.

