Una madre hispana que dio a luz en la cárcel demanda al condado de Denver por no asistirla en el parto

Diana Sánchez dio a luz hace un año en la cárcel de Denver sin recibir ningún tipo de asistencia. Por ello, interpuso una demanda federal en contra de la ciudad de Denver, en Colorado, y otras entidades involucradas. La mujer, de 27 años, fue detenida dos semanas antes de dar a luz por emitir un cheque de una cuenta de su hermana.

Según su abogada, ni siquiera el hecho de que la mujer pidiera auxilio hizo que los oficiales de la prisión la llevaran a un hospital. Diana tuvo contracciones durante varias horas, rompió aguas y estuvo sangrando sin que nadie le ayudara. Lo único que recibió fue un protector absorbente para camas, por parte de un enfermero, que fue el que ella extendió para tumbarse, según la demanda.

La abogada de Sánchez, Mari Newman ha asegurado que es "incomprensible" que se haya permitido que un bebé naciese "en una celda sucia, fría y dura" en vez de llevar a la madre al hospital o de proveerle atención médica en la cárcel a pesar de pidió asistencia hasta en ocho ocasiones.

"Me sentí impotente porque nadie me ayudó a pesar de que había allí mucha gente. Nadie levantó un dedo", ha explicado la mujer a la cadena KDVR. "El dolor era indescriptible, pero lo que más me duele es el hecho de que a nadie le importó", ha añadido.

Además, la demanda federal señala que no se le realizaron los cuidados necesarios y esto pudo haber puesto la vida de la madre y del bebé en peligro.

Según la abogada que lleva el caso, no es la primera vez que se impone una demanda por un caso como este en Denver.

Tras el escándalo, los responsables de la prisión han mostrado su compromiso a abrir una investigación con el fin de esclarecer los hechos.