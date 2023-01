Ucrania resiste el avance de las tropas rusas en Donetsk, mientras Moscú dice haberse hecho con Bajmutske

Cerca de cumplirse un año de guerra y recién acabada la tregua ordenada por Rusia que finalmente quedó en nada, los esfuerzos de las tropas de Putin se centran en el este del país. Ucrania contiene ahora mismo a duras penas el avance ruso en la ciudad de Soledar, donde las unidades de la compañía rusa Wagner aseguran haberse adentrado en los límites de ese estratégico bastión ucraniano.

"El enemigo volvió a intentar desesperadamente asaltar la ciudad de Soledar desde diferentes direcciones y lanzó a la batalla a las unidades más profesionales" conformadas por efectivos de Wagner, ha informado hoy el coronel general Oleksandr Syrskyi, comandante de las tropas terrestres ucranianas. Las tropas rusas han intensificado sus ataques contra Soledar, cuyo control, junto al de la vecina Bajmut, les abriría el camino hacia Kramatorsk y Sloviansk, los principales bastiones ucranianos en la región del Donbás.

También en esta zona cercana a Soledar la policía ucraniana ha confirmado hoy la desaparición el pasado viernes de dos voluntarios británicos.

Presión rusa en el este

Serhii Cherevatyi, portavoz de las fuerzas ucranianas en el este, afirmó en la televisión pública ucraniana que en Soledar "se llevan a cabo intensos combates". "El enemigo bombardeó esta dirección durante la última jornada en 106 ocasiones, tuvieron lugar 22 enfrentamientos", ha señalado.

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, también ha reconocido que "la situación en el este es difícil". Según Malyar, los rusos han concentrado en el este de Ucrania fuerzas considerables para iniciar una ofensiva con el fin de tomar el control total de esta región. Prueba de ello ha sido el anuncio de hoy de la toma de la localidad de Bajmutske, al sur de Soledar y a unos 8 kilómetros de Bajmut, ciudad estratégica además por ser un importante nudo de abastecimiento de las fuerzas ucranianas en el este del país.

"El mando político-militar ucraniano trata de convencer a las unidades que permanecen en esta zona que la retirada de la brigada 61 no es una huida, sino una rotación planificada, que en su lugar vendrán fuerzas frescas", pero en realidad se trata de "una fuga masiva", según el portavoz de las milicias de la república popular de Donetsk, Iván Filiponenko.

Por su parte, el checheno Apty Alaudínov, comandante de la unidad Ajmat de Chechenia y subcomandante del Segundo Cuerpo de la milicia de Lugansk, ha estimado que las fuerzas rusas tomarán Soledar y Bajmut "en los próximos días" gracias a los esfuerzos de las unidades Wagner.

Bombardeos también en Járkov

Pôr otro lado, las autoridades ucranianas han informado este lunes de que al menos dos personas han muerto y varias han resultado heridas en Járvov a causa de un nuevo ataque de las fuerzas rusas contra un mercado de esta región. Las víctimas son dos mujeres y uno de los heridos es una menor de diez años. El ataque ha tenido como objetivo un mercado de la localidad de Shevchenkive, en el distrito de Kupián.

Varios vídeos publicados en Telegram muestran a miembros de los servicios de emergencias trabajando entre grandes montones de escombros, restos ardiendo y un gran cráter. “Todas las víctimas han sido hospitalizadas. Los médicos las están ayudando. Los trabajadores de emergencias continúan limpiando los escombros”, ha escrito en la misma red social Oleh Sinehubov, el gobernador regional.









Moscú resta importancia al envío de armamento a Ucrania

Ante la amenaza de una nueva ofensiva rusa, Ucrania centra sus esperanzas en los suministros de armas por parte de Occidente. Volodímir Zelenski ha anunciado que Ucrania finalmente ha conseguido "elevar la cooperación con sus socios en materia de defensa a un nuevo nivel. El que ahora realmente necesitamos", al informar de los suministros anunciados por Estados Unidos, Alemania, Francia y otros países. "Ahora nuestros soldados tendrán más armas, equipamiento, proyectiles, sistemas de defensa, que les permitirán estar considerablemente más preparados ante cualquier plan de escalada de Rusia y ante los ataques que perpetra ese estado terrorista", ha apuntado.

Sin embargo, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha quitado hierro a este anuncio de nuevos suministros de armas, en particular de los carros de combate sobre ruedas AMX-10RC franceses a Ucrania, y ha señalado que estas máquinas de combate no incidirán de modo significativo en la marcha de la campaña militar en Ucrania. "Tiene poco sentido hablar solo de la decisión de Francia. Sabemos que la Europa colectiva, la Alianza Atlántica y Estados Unidos han metido miles de millones de dólares en Ucrania en suministros de armamentos. Estos suministros no pueden ni podrán cambiar nada en Ucrania, solo pueden añadir dolor al pueblo ucraniano y alargar su sufrimiento", ha afirmado.