Trump eleva la tensión y asegura no necesitar el visto bueno del Congreso para atacar Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que no necesita la previa autorización del Congreso para lanzar un ataque contra Irán.

"Me gusta mantener (al Congreso) al día, pero legalmente no tengo por qué hacerlo", dijo Trump en una entrevista con Hill TV.

"Hemos ido manteniendo al Congreso al día de lo que estamos haciendo. Creo que es algo que agradecen", añadió.

Trump: I do not need congressional approval to strike Iran. https://t.co/b7k8zZC2h3 pic.twitter.com/HazFkebOao