Trump asegura que "todo está bien" tras el ataque de Irán a las bases de Al Asad e Irbil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que "todo está bien" tras el ataque a las bases iraquíes de Al Asad e Irbil, que albergan tropas estadounidenses, y que ha sido reivindicado por la Guardia Revolucionaria de Irán en respuesta a la muerte del general iraní Qasem Soleimani.

"¡Todo está bien! Misiles lanzados desde Irán a dos bases militares ubicadas en Irak", ha indicado el mandatario mediante su cuenta de Twitter, al tiempo que ha informado de se estaba llevando a cabo "la evaluación de víctimas y daños". "¡Hasta aquí todo bien!", ha insistido.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.