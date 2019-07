Trump amenaza a Guatemala con represalias económicas si no se convierte en 'tercer país seguro'

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a lanzar amenazas, su última víctima es el país centroamericano de Guatemala. Trump ha amenazado con represalias económicas si su presidente, Jimmy Morales, no firma el acuerdo migratorio para que Guatemala se convierta en tercer país seguro y poder acoger de esta forma a los solicitantes de asilo mientras se resuelven sus procesos en Estados Unidos.

"Guatemala, que ha estado formando caravanas y enviando a una gran cantidad de gente, algunos con antecedentes penales, a Estados Unidos, ha decidido romper el acuerdo que tenía con nosotros para firmar un necesario Acuerdo de Tercer País Seguro", ha declarado el mandatario norteamericano en Twitter.

Guatemala, which has been forming Caravans and sending large numbers of people, some with criminal records, to the United States, has decided to break the deal they had with us on signing a necessary Safe Third Agreement. We were ready to go. Now we are looking at the “BAN,”....