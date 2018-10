Trump agradece a México el despliegue de Policía Federal en la frontera con Guatemala

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha agradecido este jueves al Gobierno de México el despliegue de Policía Federal en la frontera entre México y Guatemala.

"Gracias México ¡Esperamos con interés trabajar contigo!", ha señalado el mandatario estadounidense a través de su cuenta en la red social Twitter junto a un vídeo en el que presuntamente dos aviones de la Policía Federal llegan a la frontera.

Thank you Mexico, we look forward to working with you! https://t.co/wf7sE0DHFT