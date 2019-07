Trump advierte de un incremento de las sanciones contra Irán

El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que las sanciones contra Irán serán "incrementadas pronto" y de forma "sustancial", antes de reiterar sus críticas contra el acuerdo nuclear firmado en 2015.

"Irán ha estado desde hace mucho tiempo enriqueciendo uranio de forma secreta, en completa violación del terrible acuerdo de 150.000 millones de dólares alcanzado por John Kerry y la Administración de Obama", ha anunciado el mandatario norteamericano.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social de Twitter, Donald Trump se ha dirigido a los estadounidenses con estas palabras: "Recuerden, ese acuerdo iba a expirar en unos pocos años. Las sanciones serán incrementadas pronto, de forma sustancial".

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially!